Актриса и певица Ом Чжон Хва (오케이마담 주연배우 , 엄정화)

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Ом Чжон Хва – одна из немного корейских артисток, которые удачно сочетают карьеру на сцене и в кино. Она уже стала своего рода иконой корейского шоу-бизнеса, ведь ее карьере – почти 30 лет! Свой дебют на больших экранах она совершила еще в 1992 году в фильме «Супружеская жизнь» (по-корейски «결혼 이야기»). В 1993 году она снялась в своем первом сериале, а на сцене как певица дебютировала в том же 1993 году со своим первым альбомом «Sorrowful Secret». В Южной Корее не много знаменитостей, которым бы удавалось совмещать певческую и актерскую карьеры, однако Ом Чжон Хва не просто удачно совмещает эти два таких разных занятия, но и достигла значительных успехов на обоих направлениях.