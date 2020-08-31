Компания Deepixel - разработчик технологии визуального интеллекта

ⓒ Deepixel

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Deepixel (딥픽셀), поставщиком услуг, основанных на передовых технологиях визуального интеллекта. У микрофона – президент компании г-н Ли Чжэ Хун.





Deepixel - это стартап, разрабатывающий технологии идентификации и анализа человеческих лиц и рук на основе компьютерного зрения и машинного обучения. Цель - изменить способ взаимодействия людей с цифровым миром. Компания, основанная в 2016 году, разработала технологию виртуальной примерки для компаний дополненной реальности или AR-коммерции, продающих украшения или аксессуары. Покупая ювелирные изделия, потребители полагаются на свой вкус. Но в интернет-магазинах покупки нельзя примерить, поэтому выбрать именно то, что подходит, довольно сложно. Мы решили ликвидировать это неудобство.





Г-н Ли Чжэ Хун получил докторскую степень после того, как он занимался отслеживанием объектов в Технологическом институте штата Джорджия в США и работал над алгоритмами обработки изображений в исследовательском институте крупной компании. Защищённая технология Deepixel для детального определения контуров человеческого тела или предметов создала решение для виртуальной примерки.





Существовавшие ранее услуги виртуальной примерки были малоэффективными, поскольку создаваемые ими изображения не казались настоящими. Мы подумали, что у нас всё получится, если удастся использовать передовые технологии и предоставить новую услугу, которая будет отличаться от существующих. Предположим, покупательница хочет виртуально примерить серьги. Её лицо появляется на экране в формате 2D, но мы предлагаем 3D-изображение. Мы определяем точное положение ушей, или, если точнее, мочек ушей. Может показаться, что это сложная процедура. Но для того, чтобы воспользоваться услугой виртуальной примерки, достаточно показать своё лицо перед камерой.





Вооружившись надёжными технологиями, компания Deepixel привлекла инвестиции крупнейшего корейского поискового портала Naver и Корейской финансово-технологической корпорации. В мае этого года она представила свой сервис виртуальной примерки ювелирных изделий на основе искусственного интеллекта под названием StyleAR. Воспользовавшись этой услугой, покупатели могут виртуально примерить ювелирные изделия, прежде чем покупать их в Интернете. Используя данные о предыдущих покупках, покупатели получают информацию о продуктах, которые могут им понравиться.





ⓒ Deepixel

Сервис получил восторженные отклики. Покупатели говорят, что он очень интересный, помогая изучить различные продукты. StyleAR анализирует форму лица, цвет кожи или цвет помады покупателей и рекомендует продукты, которые им подходят. Он также демонстрирует продукты, приобретённые другими покупателями внешне похожими на них. Сервис помогает заранее проверить, подходит ли им ювелирное изделие по стилю и размеру. В этой связи стало меньше замен и возвратов товаров. Многие клиенты рассказывают нам о различных преимуществах услуги.





Сервис работает как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Deepixel планирует расширить свой сервис виртуальной примерки с ювелирных изделий до нейл-арта и наручных часов. Потребители могут примерить столько товаров, сколько захотят.





Deepixel как технологический стартап надеется, что наши технологии и услуги помогут сделать жизнью людей более удобной. В настоящее время офлайн-рынок ювелирных изделий намного больше, чем онлайн-рынок. Но подростки и молодёжь до 30 лет всё чаще обращаются к онлайн-рынку, поэтому наш сервис StyleAR будет развиваться. Мы считаем, что он поможет крупным рынкам ювелирных изделий за рубежом, в том числе, в Юго-Восточной Азии, Америке и Европе. Укрепив базу в собственной стране, мы начнём изучение зарубежных рынков. Мы уже сформировали различные сети через выставки и семинары.





В связи с затянувшейся пандемией COVID-19, которая ускоряет развитие бесконтактного потребления, компания Deepixel предоставляет услугу виртуальной примерки, которая становится все более нужной. Мы надеемся, что компания продолжит играть ведущую роль в продвижении отрасли, чтобы гораздо больше людей извлекли выгоду из технологий визуального интеллекта в эпоху после COVID-19.