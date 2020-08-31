Госдолг в крупнейших странах мира достиг максимума

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Страны мира резко увеличили государственные расходы, чтобы не допустить скатывания экономик в рецессию после окончания пандемии COVID-19. В результате государственный долг в крупнейших странах вырос до того же уровня, как после окончания Второй мировой войны. Ссылаясь на данные Международного валютного фонда, Wall Street Journal сообщает, что госдолг стран с развитой экономикой превысил рекордные показатели 1946 года. Проблема в том, что сегодня невозможно ожидать экономического бума послевоенного периода. Ситуацию комментирует экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





В 1946 году отношение госдолга к ВВП 40 стран с развитой экономикой превышало 120%. В первой половине этого года показатель составил 128%, а это означает, что текущий уровень долга даже выше, чем тот, который имел место сразу после Второй мировой войны. После разразившегося в конце 2008 года глобального финансового кризиса правительства всего мира прибегли к агрессивным бюджетным расходам. После вспышки COVID-19 они также предоставили огромное количество ликвидности для борьбы с пандемией, что привело к самому высокому уровню госдолга с 1946 года.





В рамках усилий в борьбе с COVID-19 в первой половине года США четыре раза принимали меры по расширению бюджета, чтобы влить в экономику 3 трлн долларов. Европейский союз разработал план экономического стимулирования на сумму 750 млрд евро. Но неясно, удастся ли ликвидировать госдолг. После Второй мировой войны развитые страны смогли быстро сократить свои долги. В конце 50-х годов прошлого века Франция и Канада показали темпы экономического роста около 5%, Италия – 6%, а Германия и Япония - более 8% в год. Экономика США тогда росла почти на 4% в год. В 2019 году темпы роста в США, Великобритании и Германии составляли около 2%, а Японии и Франции - ниже 1%.





В феврале, марте и апреле этого года европейский континент больше других пострадал от COVID-19, а кредитные рейтинги некоторых стран Южной Европы, включая Италию и Испанию, были снижены. В конце июля агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз кредитного рейтинга Японии, сославшись на резкое сокращение экономики, вызванное пандемией. После вброса на рынок огромного количества национальной валюты японская экономика, казалось, в какой-то момент восстановилась. Но возродиться ей все-таки не удалось. Летом 2011 года агентство Standard and Poor’s снизило кредитный рейтинг США. Этот беспрецедентный шаг привёл фондовый рынок к краху. На этот раз Fitch может понизить его уже через три месяца или самое позднее в течение шести месяцев. То есть кредитный рейтинг США может снизиться из-за долгов.





Развивающиеся рынки оказались в ещё более серьёзной ситуации, чем страны с развитой экономикой. Там отношение госдолга к ВВП выросло до 63%. Отношение государственного долга к ВВП Китая уже превысило 300%. Короче говоря, не только страны с развитой экономикой, но и страны с формирующейся рыночной экономикой имеют большие долги. Республика Корея вряд ли избежит долговых проблем. По оценкам министерства планирования и финансов, её государственный долг составит в этом году 43,5% ВВП. Это не так уж много по сравнению с крупными странами. Однако показатель растёт быстрыми темпами. В 2001 году он составлял 17,2%, в 2011 году - 30,3%, а в этом году он превысил 40%. Кроме того, Республика Корея подвержена валютным рискам.





Корейская вона недостаточно мощная по сравнению с такими валютами как доллар, евро и иена. В этой связи необходимо контролировать уровень долга. Вызывает тревогу тот факт, что госдолг Республики Корея увеличивался слишком быстро, выражаясь в последние годы двузначными числами. Ещё одна серьёзная проблема – долги домохозяйств, которые составляют 96% ВВП. Это самый высокий процент в мире. Если рынок недвижимости рухнет, это также отрицательно скажется на долгах домохозяйств. Высокий уровень задолженности домашних хозяйств ложится огромным бременем на отечественную экономику.





Некоторые аналитики рассматривают огромный государственный долг крупнейших экономик как часть «новой нормы» в эпоху после COVID-19. Они объясняют, что государственный долг на самом деле не является серьёзным бременем, учитывая, что центральные банки снизили долгосрочные процентные ставки и выкупили государственные облигации, чтобы стимулировать рост. Если пандемия затянется, уязвимые в финансовом отношении страны, в том числе, страны с формирующейся рыночной экономикой, могут стать детонатором, который спровоцирует ещё один глобальный финансовый кризис.





Уровень госдолга после Второй мировой войны был довольно высоким. Но в те времена деньги использовали для строительства новых зданий, автомобильных и железных дорог. Сегодня госдолг вряд ли будет способствовать росту. В данный момент необходимо принять эффективные меры против COVID-19 и взять вирус под контроль. После успешной борьбы с вирусом необходимо будет разработать долгосрочный план погашения госдолга.





Многие страны считают, что рост госдолга неизбежен при восстановлении экономики. Однако даже в этом случае чрезмерная задолженность, несомненно, является фактором риска, который может оказаться препятствием на пути роста мировой экономики. Необходимо помнить о предупреждении МВФ о том, что государственный долг является наиболее важным предвестником кризиса.