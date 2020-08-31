Актеры, которые встречались на экранах не раз

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В настоящее время кинотеатры по всему миру претерпевают не лучшие времена. Люди стараются смотреть кино дома не только из-за страха подхватить коронавирус, но и потому, что сейчас в кинотеатрах попросту практически нечего смотреть. Множество создателей фильмов, в том числе и корейских, продолжают откладывать премьеры своих творений, а сколько сериалов прервали съемки, и все из-за того же злополучного вируса! Поэтому на фоне невеселых новостей из мира корейского телевидения и кинематографа мы решили посвятить выпуск «Новостей шоу-бизнеса» от 2 сентября актерам. Присоединяйтесь, будет интересно!