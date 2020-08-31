Рассказ «Пальто» писателя Сон Сок Чэ

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Отцовское пальто я обнаружил после его смерти, разбирая вещи в палате. Оно висело в фанерном шкафу с тугой, покосившейся дверью вместе с серым летним костюмом, рубашкой и голубым шёлковым галстуком, которые были на отце при госпитализации. Тёмно-коричневое пальто выглядело тяжёлым. Но оно только казалось таким, на самом деле это было короткое демисезонное пальто из лёгкой ткани нежели толстое пальто на зиму.





아버지의 외투를 발견한 건

아버지가 죽고 난 뒤 병실을 정리하면서였다.





문이 비틀어져 잘 열리지 않는 합성목 옷장 속에

병원에 입원했을 때 입고 온

회색 여름 양복과 와이셔츠, 하늘빛 실크 넥타이와 함께 들어 있었다.

외투는 짙은 갈색이었고 무거워보였다.

보이기만 그랬을 뿐 옷감이 얇고 길이가 짧아

오버코트라기보다는 봄가을에 입는 톱코트에 가까웠다.









Прошло какое-то время после похорон. Короткая осень незаметно закончилась, утром и вечером теперь ощущался морозный воздух.









На улице пальто придавало мне чувство удовлетворённости. Теперь я понимал дворян, которые ощущали превосходство перед простым людом в поношенной одежде. Теперь я понимал, почему отец так любил это пальто и не расставался с ним до конца своих дней.

Подобные вещи происходили со мной всё чаще, поэтому я стал чаще носить пальто. Примерно через две недели вещи, висевшие на вешалке рядом с пальто, превратились в полный хлам. А вот пальто теперь всегда хранило свой блеск и жёсткость, как новая купюра, так что его не приходилось даже гладить. Несмотря на редкие всплески отвращения я был полностью очарован этим пальто.





방으로 발길을 돌리려다보니

행거 맨 앞자리에 걸린 외투가 눈에 띄었다.

실밥이 다시 튀어나와 있었다.

실로 꿰맨 자리를 따라 줄지어 비어져 나왔는데

나무의 실뿌리를 연상시킬 정도로 많았다.





외투는 전보다 더 커지고 새옷 같은 느낌을 주었다.

기분이 나빠졌다.

뻔뻔스럽고 혈기 넘치는 장년의 바람둥이에게

잘 어울릴 옷처럼 보였다.

외투곁에 있던 옷들은 왠지 후즐근하고 구겨진 것이

원정군 병사에게 흠씬 두들겨 맞거나 약탈을 당한 시골 농부 같았다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Пальто в этом рассказе – не просто предмет гардероба. Это единственный элемент стиля, подарок, который отец позволил себе за свою скромную, тяжёлую и даже бедную жизнь. Пальто ярко отражает характер отца и изнурительность жизни, которую он так долго терпел.









Писатель Сон Сок Чэ родился в 1960 г. в городе Санчжу провинции Кёнсан-Пукто. Его литературный дебют состоялся в 1986 г. после публикации стихотворения «Мойщик стёкол» издательством «Мунхак сасан». Лауреат XXX литературной премии газеты «Хангук ильбо» 1997 г. (рассказ «Блуждание»).