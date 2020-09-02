Цитра ачжэн
2020-09-02
#Мелодии Кореи l 2020-09-02
Ачжэн – корейский традиционный инструмент, напоминающий цитру, но не такой известный, как его собратья – цитры комунго и каягым. Из всех корейских инструментов ачжэн обладает самым низким тембром, из-за чего инструмент часто использовали для передачи печальных чувств человека. Послушайте наш выпуск и узнайте подробнее об ачжэне, а также послушайте мелодии, исполненные на нём.
Выпуск 479. Цитра ачжэн
* Мелодия «Медитация» – Ким Сан Хун (цитра ачжэн)
* Мелодия «Хотхын карак» (жанр санчжо) – Ким Иль Гу (цитра ачжэн)
* Мелодия «Санчжо» – Юн Юн Сок (цитра чхоль ачжэн)
2020-09-02
2020-09-02
2020-09-02 15:05:54
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