Новый сингл BTS возглавил Billboard Hot 100

BTS стала первой южнокорейской группой, возглавившей рейтинг синглов Billboard Hot 100. Песня Dynamite, исполненная на английском языке, покорила сердца слушателей и музыкальных критиков. Прежде группа четырежды попадала в топ списка Billboard 200. С композицией On, заглавной в февральском альбоме Map of the Soul: 7, группа дошла до четвёртого места. С композицией Boy with Luv группа занимала восьмое, а с Fake Love - десятое место.

Перед тем как достичь первого места, сингл Dynamite побил несколько рекордов: по количеству и скорости продаж, а также по количеству просмотров на разных платформах. В первую неделю после выхода сингла Dynamite только в США было продано 300 тыс. копий на цифровых и физических носителях. Взлетевшую на первую строчку песню можно купить в оригинальной, акустической и электронной танцевальной версиях на виниловых пластинках и аудиокассетах.

Рейтинг Billboard Hot 100 – это список наиболее популярных песен, составляемый еженедельно на основе количества продаж на физических и цифровых носителях, количества прослушиваний и просмотров, трансляций на радио и прочих факторов. Традиционно считается, что исполнителям из неанглоязычных стран довольно сложно войти в рейтинг. До этого самым успешным южнокорейским артистом, входившим в Billboard Hot 100, был солист PSY. Со своим хитом 2012 года «Каннамский стиль» он занял второе место.