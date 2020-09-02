КНДР продолжает обогащение урана

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Северная Корея продолжала вести работы на объектах по обогащению урана весь последний год. Об этом говорится в ежегодном докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представленном 2 сентября. Активность была замечена на заводе по производству ядерных топливных стержней в Ёнбёне, где работали охлаждающие устройства. Высока вероятность того, что обогащение урана происходило в Кансоне недалеко от Пхеньяна.

В отчёте говорится, что продолжение реализации ядерной программы является очевидным нарушением Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН. МАГАТЭ призывает КНДР полностью следовать международным требованиям и активно сотрудничать по ядерному вопросу. Вместе с тем, специалисты не нашли доказательств извлечения плутония. Ядерный реактор в Ёнбёне, на котором производился плутоний для ядерного оружия, не работает с декабря 2018 года, говорится в докладе. Данные МАГАТЭ составлены на основе спутниковых снимков и доступной информации. После того, как эксперты МАГАТЭ были в 2009 году высланы из КНДР, агентство ни разу не допускалось к ядерным объектам.

1 сентября госдепартамент, министерства финансов и торговли США опубликовали совместное предупреждение о деятельности КНДР в целях разработки баллистических ракет. В заявлении были представлены основные закупочные организации Севера и обманные приёмы, используемые Пхеньяном при реализации своей ядерной программы. Кроме того, Вашингтон представил список ключевых видов продукции, необходимой Северу для поддержки программы, и список северокорейских лиц и организаций, находящихся под действием американских санкций. Вашингтон предостерёг мировых производителей от любого участия в закупках КНДР и напомнил, что за подобные действия можно попасть под санкции.