Через 40 лет отношение госдолга к ВВП РК может удвоиться

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К 2060 году отношение госдолга к ВВП Республики Корея может вырасти в два раза. Такой прогноз содержится в докладе о долгосрочных финансовых перспективах на 2020-2060 гг., представленном 2 сентября министерством планирования и финансов Национальному собранию. Доклад составляется правительством каждые пять лет и учитывает три вида сценария: на случаи, если государство не предпринимает политических мер, если отреагирует на сокращение населения и если простимулирует экономический рост.

Согласно представленному докладу, если правительство не предпримет никаких политических мер, то к 2060 году отношение госдолга к ВВП составит 81,8% вместо нынешних 43,5%. Причинами может стать резкий рост расходов на социальные услуги в условиях низкой рождаемости, старения населения и падения экономического роста. Если правительство отреагирует на проблему сокращения населения, то к 2060 году соотношение предположительно составит 79,7%, то есть будет немного меньше по сравнению с первым сценарием. Если правительству удастся повысить экономический рост, то показатель составит 64,5%. В докладе представлен также и другой сценарий, согласно которому будет предпринят комплекс политических мер, включая увеличение объёмов импорта на фоне введения требований по обязательным расходам. В таком случаев соотношение госдолга к ВВП составит 55,1%.

Сокращение демографических показателей – серьёзная проблема, которую правительству предстоит решать. К 2060 году население может сократиться до 42 млн 840 тыс. человек, что почти на 9 млн человек меньше показателя этого года. При этом количество трудоспособного населения сократится на 16 млн 780 тыс. человек и составит 20 млн 580 тыс. человек. Высока вероятность того, что полностью избежать сокращения населения не удастся, однако правильные меры могут существенно замедлить процесс. Что касается экономического роста, то при эффективных действиях правительства в 2050-2060 годах он может составить 1,3%.