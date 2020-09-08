Свежий обзор творчества Кан Даниэля

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Первая рубрика сентября посвящена творчеству Кан Даниэля. В марте вышел его первый в этом году мини-альбом CYAN, и вот спустя несколько месяцев на свет появилась ещё одна музыкальная пластинка MAGENTA. «Маджента» - представляет собой довольно интересное название. Это цветовой термин, который означает ряд пурпурных цветов. Певец не зря выбрал именно пурпурный. Этот цвет, утверждает Даниэль, соответствует его истинной сущности и в полной мере отражает мощность и энергетику выступлений артиста. Альбом представлен шестью музыкальными дорожками, каждая из которых обладает уникальным звучанием и посланием артиста. Вначале рубрики прозвучал заглавный трек под названием «Кто ты» (깨워). Кан Даниэль в этой песне поёт о том, что в каждом человеке присутствует невероятная сила, способная пробудить в нём те эмоции, о которых он даже не подозревает. В целом композиция получилась очень мощной, во многом благодаря 808-му басу и ударным инструментам.

Кан Даниэль, как и всегда, принимал активное участие в работе над альбомом. Слова ко всем песням были написаны с участием молодого человека. Немалая заслуга принадлежит нескольким музыкальным исполнителям, которые также вложили свой в труд в создание альбома. Особое внимание привлекает второй музыкальный трек рубрики - «Волны» (Waves). Он был создан при участии одного из основных представителей хип-хоп направления Кореи Саймона Доминика (사이먼 도미닉) и подающей большие надежды певицы Пак Чи Мин (박지민), более известной как Jamie. Их участие позволило песне выйти на более высокий уровень. В итоге получившаяся композиция оказалась самой популярной из всех шести песен. Третий музыкальный трек был записан с участием не менее популярного исполнителя Dvwn (다운). Даниэль не в первый раз работает с ним. При участии Dvwn был записан трек «Совершеннолетие» (Adulthood) из предыдущего мини-альбома CYAN. В этот раз ребята совместно исполнили трек под названием «Кино» (Movie). Песня раскрывает эмоции и внутреннее состояние при первой встрече с незнакомкой, с первого взгляда поразившей сердце молодого человека. Изюминку композиции придают театральные и кинематографические термины, такие как «мизасцена», «кульминация» и многие другие.

Две заключительные композиции рубрики называются «Вспышка» (Flash) и «Ночь» (밤). Последняя отличается более спокойным ритмом и мелодичностью. Такой эффект был достигнут благодаря фокусированию внимания слушателя на музыкальном сопровождении электрогитары. Кан Даниэль в своей песне рассказывает о своих размышлениях перед сном. Вслушавшись в слова, можно понять, что таким образом певец обращается к своей бывшей возлюбленной. В целом новый альбом Кан Даниэля получился довольно успешным. Вполне возможно, что в следующий раз он порадует первым в своём творчестве полноформатным музыкальным альбомом.