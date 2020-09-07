Группа BTS установила три мировых рекорда

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Южнокорейская группа BTS (방탄소년단) установила три мировых рекорда, внесённых в Книгу рекордов Гиннесса. Музыкальный видеоклип к недавнему синглу «Динамит» (Dynamite) набрал рекордное количество просмотров за сутки среди видеороликов и музыкальных видеоклипов, размещённых на YouTube. Также «Динамит» стал самым просматриваемым видеоклипом за сутки среди работ музыкальных групп в жанре K-POP. Видеоролик BTS за сутки набрал 111 млн просмотров, - сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Ранее, 14 июня 2020 года, BTS собрала рекордное количество зрителей в ходе онлайн-концерта Bang Bang Con: The Live. Это достижение было признано мировым достижением и также попало в Книгу рекордов Гиннесса.