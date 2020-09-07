Новый сериал KBS2 - уже в следующем году!

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Новый сериал телеканала KBS2 Dear. M (디어엠) выйдет на экраны телевизоров в 2021 году. Сообщается, что в настоящее время утверждён актёрский состав. В съёмках примут участие актрисы Пак Хе Су (박혜수) и Ким Сэ Рон (김새론), участник группы NCT Чэ Хён (재현) и начинающий актёр Пэ Хён Сон (배현성). Сериал повествует о группе студентов университета Соён. По сюжету, молодые люди пытаются раскрыть тайну неизвестного автора, написавшего скандальный пост в онлайн-сообществе учебного заведения. Сообщается, что актриса Пак Хе Су исполнит роль студентки второго курса Ма Чжу А, певец Чэ Хён - роль Чха Мин Хо, студента отделения компьютерной инженерии. Ким Сэ Рон и Пэ Хён Сон также исполнят роли студентов университета Соён.