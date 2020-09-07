Фильм «Эликсир красоты» на Международном кинофестивале в Каталонии





Анимационный фильм южнокорейского режиссёра Чо Гён Хуна (조경훈) «Эликсир красоты» (기기괴괴 성형수 / Beauty Water) приглашён на 53-й Международный кинофестиваль в Каталонии (гор. Сиджес), который пройдёт в период с 8 по 18 октября 2020 года. Картина поборется за награду в номинации лучший анимационный фильм, - сообщают в компании Ssaniment. Сюжет фильма создан по мотивам популярного комикса портала Naver. Он повествует о преображении молодой девушки, узнавшей секрет чудодейственной воды. Сообщается, что работа южнокорейского режиссёра была показана на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси и Международном фестивале фантастического кино Fantasia International Film Festival. Премьера анимационного фильма в Корее запланирована на 9 сентября.