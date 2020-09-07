Фильм «Не надо меня спасать» выходит на экраны





Премьера кинокартины «Не надо меня спасать» (나를 구하지 마세요) режиссёра Чон Ëн Гён (정연경) состоится в четверг, 10 сентября. История фильма повествует о девочке по имени Сон Ю. По сюжету, она в месте с матерью переезжает на новое место. Семья решается на такой шаг после того, как отец девочки покончил с собой из-за больших долгов. Смерть отца оставила сильный отпечаток на душевном состоянии Сон Ю. На людях она делает вид, будто у неё все хорошо, однако внутри её терзают сильные переживания. Переехав в другой город, Сон Ю переводится в новую школу. Там она встречает одноклассника по имени Чон Гук, который проявляет к ней большой интерес. Сон Ю по началу избегает общения с Чон Гуком, но всё же со временем открывает свою душу. Мать девочки, к сожалению, не может отпустить прошлое и начать новую жизнь. Режиссёр фильма Чон Ëн Гён рассказывает, что поводом для написания сценария послужило самоубийство матери с ребёнком, чьи тела были найдены в низовье реки Нактонган в 2016 году. В отличие от реальных событий героиня фильма Сон Ю остаётся в живых. Большую роль в этом сыграло присутствие единственного друга девочки Чон Гука.