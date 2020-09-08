Дата рождения: 11 февраля 1990 г.

Рост: 169 см

Вес: 46 кг

Дебют: «На острие» (성장드라마 반올림# 1), 2003 гг.





Актриса Ко А Ра (고아라) родилась в 1990 году в городе Чинчжу провинции Кёнсан-Намдо. Окончила столичную женскую школу Чонсин, затем театральное отделение университета Чунан. Дебютировала в 2003 году, приняв участие в съёмках молодёжного сериала «На острие» (성장드라마 반올림# 1) телеканала KBS. Далее последовало участие в сериале «Снежинка» (눈꽃) телеканала SBS. В 2013 году Ко А Ра исполнила одну из главных ролей в популярном сериале «Ответ в 1994» (응답하라 1994). В общей сложности актриса приняла участие в 15 сериалах. Последний – «До-до-соль-соль-ля-ля-соль» (도도솔솔라라솔) выйдет на экраны телевизоров в сентябре этого года. Параллельно с этим актриса активно снимается в фильмах. Первая кинокартина с её участием «Чингиз-хан: На край земли и моря» (푸른 늑대 - 땅 끝 바다가 다하는 곳까지) вышла в 2007 году. Показ последней «Призрачный детектив Хон Гиль Дон: исчезнувшая деревня» (탐정 홍길동: 사라진 마을) состоялся в 2016 году.