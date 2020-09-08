Компания Medi Whale и диагностика заболеваний по сетчатке глаза

ⓒ Mediwhale

Сегодня мы познакомим вас с компанией Medi Whale (메디웨일), разработчиком метода диагностики различных заболеваний с помощью анализа снимков сетчатки глаза. У микрофона – президент компании г-н Чхве Тхэ Гын.





Компания Medi Whale основана в декабре 2016 года. Она разработала метод диагностики сердечно-сосудистых и других заболеваний с помощью анализа снимков сетчатки глаза. Его авторами стали три человека - я, врач, обнаруживший у меня глазное заболевание, и разработчик алгоритмов глубокого обучения. У каждого из нас есть собственные цели, но все мы ощущали необходимость работать в этой области и продемонстрировали свои способности в процессе совместной работы.





Г-н Чхве Тхэ Гын учился в старшей школе, которая специализируется на естественных науках, а затем окончил Пхоханский университет науки и технологий. Профессор-офтальмолог Им Хён Тхэк из больницы «Северанс» обнаружил у него глаукому, причём на поздней стадии. Раньше заболевание не удавалось обнаружить, поскольку оно протекало без симптомов.





Я пришёл в эту сферу из-за болезни. Глаукому у меня обнаружили за месяц до того, как я начал свой бизнес. Я не подозревал о болезни и обнаружил её слишком поздно, когда правый глаз был повреждён наполовину, а левый частично. Мне было трудно с этим смириться, но я решил использовать своё состояние, чтобы сделать что-то полезное для других людей. Так случилось, что окулист, обнаруживший болезнь, хорошо разбирается в проблемах глубокого обучения и анализирует медицинские данные. У него даже есть степень бакалавра статистики. Оказалось, что мы учились в одной старшей школе, просто он закончил её раньше меня. Хотя у меня не было медицинских знаний, я поставил перед собой цель помочь больным. Мы объединили усилия для создания компании Medi Whale.





Глубокое обучение широко применяется в медицине. Врачи используют собранные данные для анализа факторов, способствующих развитию заболеваний. Используя технологию глубокого обучения, компания Medi Whale совместно с больницей «Северанс» Университета Ёнсе разработала программу диагностики под названием DrNoon. «Нун» по-корейски означает «глаз». Программа анализирует состояние глаз пациента на основе медицинских данных, собранных на основе ста тысяч изображений глаз. Она с точностью до 95% определяет любые поражения глаз, включая катаракту и глаукому. Следующим шагом стала программа, которая диагностирует сердечно-сосудистые заболевания с помощью снимков сетчатки.





Глаза всегда считались очень важным органом человеческого организма. Есть старинная поговорка: Если тело стоит тысячу нян, то глаза - 900 нян. Нян – это старая корейская денежная единица. Считалось, что по глазам можно определить все болезни, и в какой-то степени это правда. Глаз - единственный орган, который позволяет напрямую увидеть кровеносные сосуды, просто направив луч света на глазное яблоко. Сосуды глаз связаны с основными артериями организма, и проблемы с кровеносными сосудами отрицательно сказываются на таких органах как сердце, почки и мозг. Кровеносные сосуды в глазах повреждаются раньше, чем сосуды сердца или мозга. Поэтому с помощью глаз можно на ранних стадиях увидеть признаки заболеваний других органов.





ⓒ Mediwhale

Технология Medi Whale позволяет врачам прогнозировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдая за изменениями кровеносных сосудов сетчатки глаз. Цель Medi Whale – увидеть разработанное ею диагностическое оборудование на базе искусственного интеллекта в клиниках и медицинских центрах по всей стране, чтобы врачи могли выявлять глазные и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии. Тогда можно будет своевременно назначить лечение и предотвратить развитие болезни.





Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смертности. Чтобы выяснить факторы риска заболевания, необходимо проконсультироваться с кардиологом и сдать сложные анализы. Этот процесс стоит дорого. Если наше диагностическое оборудование широко распространится, можно будет пройти диагностику в любой клинике рядом с домом. Всё, что нужно сделать, это снимки сетчатки глаз. Процедура займёт три минуты, после чего можно легко определить состояние кровеносных сосудов головного мозга и сердца. Это даст возможность в случае необходимости назначить надлежащее лечение и предотвратить другие заболевания. Вот почему мы прилагаем усилия для обеспечения клиник нашим оборудованием.





Технологии и оборудование компании Medi Whale позволяют обнаружить опасные заболевания на ранней стадии путём простого осмотра глаз. Это позволит своевременно получить необходимое лечение и на долгие годы сохранить здоровье.