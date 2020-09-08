Уход Синдзо Абэ и будущее абэномики

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28 августа Синдзо Абэ объявил об уходе с поста премьер-министра Японии из-за плохого состояния здоровья. Его преемником может стать нынешний генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, если его изберут лидером правящей Либерально-демократической партии. О том, как будет развиваться японская экономика, и каковы перспективы урегулирования южнокорейско-японского экономического конфликта, мы попросили рассказать директора Института экономики США и Китая г-на Чо Ён Чхана.





При администрации Синдзо Абэ стоимость акций выросла вдвое, японская иена оставалась стабильной, а безработица уменьшилась наполовину. Однако экономика в целом показала плохие результаты, не достигнув целевого роста в 2%. Инфляция осталась нулевой, что тоже далеко от целевого показателя в 2%. Рынок труда заморожен, а реальная заработная плата на душу населения упала на 3,5%. Японский ВВП не достигнет в этом году 600 трлн иен. Кто бы ни стал следующим премьер-министром, он вряд ли радикально пересмотрит текущую экономическую политику. Следующему лидеру будет сложно проявить политическое лидерство, так как он будет возглавлять правительство короткое время до окончания срока правления Синдзо Абэ. В разгар пандемии COVID-19 трудно ожидать ситуации, когда рост корпоративных доходов приведёт к росту заработной платы и потребления.





Многие эксперты признают, что политика экономического стимулирования Синдзо Абэ, известная как абэномика, вдохнула новую жизнь в японскую экономику. Но у неё есть серьёзные недостатки. Так, высокая прибыль японских компаний не привела к увеличению заработной платы. Более того, заработная плата на душу населения снизилась, а рост потребительских цен замедлился. Финансовые условия в целом ухудшились, поскольку для преодоления экономических последствий COVID-19 были приняты два дополнительных бюджета. Ожидается, что в этом году государственные расходы составят рекордные 160 трлн 300 млрд иен, а государственный долг составит 56,3% ВВП. Это станет самым высоким показателем за всю экономическую историю Японии. Если в прошлом году бюджетный дефицит составлял 2,6% ВВП, то в этом году он вырастет до 12,6%.





У абэномики три главных отличительных признака: смелое количественное смягчение, быстрое исполнение бюджета и стратегия роста, направленная на возрождение частных инвестиций посредством структурных реформ. К сожалению, все три цели не достигнуты. Не достигнута и четвёртая цель - Олимпиада в Токио. Ожидается, что в этом году японская экономика сократится в лучшем случае на 6%, а в худшем - на 16%. Треть компаний, акции которых торгуются на бирже, испытывают дефицит. Что касается производительности труда, то в 2018 году Япония заняла 21-е место по этому показателю среди 36 членов-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Очевидно, что абэномика потерпела неудачу. Японская экономика превратилась из экономики, ориентированной на экспорт, в экономику, ориентированную на потребление. Видимо, Синдзо Абэ упустил время для комплексного решения проблем.





Японская экономика сокращается три квартала подряд впервые с 2011 года, когда на востоке страны произошло разрушительное землетрясение. Более того, она оказалась в состоянии рецессии раньше, чем США и Китай. Между тем, в Японии никогда не было валютного кризиса, поскольку её валютные резервы составляют 1 трлн 370 млрд долларов. Япония является крупнейшим кредитором в мире и, даже если некоторые из банков обанкротятся, она всё равно сможет давать деньги в долг. Потенциальный кандидат на пост премьер-министра Ёсихидэ Суга обещает продолжить абэномику, добавив некоторую стратегию роста, направленную на оживление региональной экономики. Что касается экономического конфликта между Сеулом и Токио, то его разрешение после отставки Синдзо Абэ маловероятно.





Ожидается, что новый премьер-министр, который заменит Абэ примерно на год, сосредоточится на противодействии пандемии COVID-19. Даже если новый премьер-министр будет избран в октябре следующего года, его главной экономической целью всё равно будет преодоление дефляции. Он неизбежно прибегнет к политике стимулирования внутреннего спроса посредством смягчения денежно-кредитной политики или бюджетных вливаний. Кто бы ни стал новым премьер-министром, он не проявит примирительного подхода к Сеулу. Ультраконсервативные японские политики выступают против участия Республики Корея в саммите «Большой семёрки». Они призывают к решительным мерам, если южнокорейская сторона продаст активы японской компании для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда. Новая японская администрация, возглавляемая сторонниками жёсткой линии, станет всего лишь новой версией правительства Синдзо Абэ.





Большинство аналитиков прогнозируют, что отношения Республики Корея и Японии вряд ли претерпят какие-либо серьёзные изменения после прихода к власти правительства Ёсихидэ Суга. Тем не менее, возможность двустороннего саммита до конца этого года станет вполне реальной. Нельзя исключать также проведения в конце ноября трёхстороннего саммита глав Республики Корея, Китая и Японии. Не исключено, что Сеул и Токио будут искать возможность урегулирования экономического конфликта.