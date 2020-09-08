Избавь нас от лукавого (다만 악에서 구하소서)





В Таиланде происходит похищение ребенка. Ин Нам (которого играет актер Хван Чжон Мин) – наемный убийца, только что завершивший свой последний заказ и собирающийся на покой, понимает, что это похищение имеет к нему самое прямое отношение. Он сразу же отправляется в Таиланд, где встречаемся с местным дилером Юи (в исполнении Пак Чон Мина). Тем временем, Рей (которого играет Ли Чжон Чже) узнает, что его брата убил не кто иной, как Ин Нам, тоже садится на самолет до Таиланда, где и начинается преследование одержимого местью Рея и бывшего наемного убийцы…