Ливни заполнили озеро Пэнноктам
2020-09-08
2020-09-08
Под влиянием тайфуна «Майсак» 2 сентября на горы Халласан обрушился сильнейший ливень. Количество осадков достигло рекордной отметки, превысив 1 тыс. мм. На фото, сделанном 5 сентября, видно, что озеро вулканического происхождения Пэнноктам полностью заполнено.
(Yonhap News)
2020-09-08
2020-09-08 16:24:23
2020-09-08 13:42:26
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