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Ливни заполнили озеро Пэнноктам

2020-09-08

Новости



Под влиянием тайфуна «Майсак» 2 сентября на горы Халласан обрушился сильнейший ливень. Количество осадков достигло рекордной отметки, превысив 1 тыс. мм. На фото, сделанном 5 сентября, видно, что озеро вулканического происхождения Пэнноктам полностью заполнено. 

(Yonhap News)


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