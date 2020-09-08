Рассказ «Агентство недвижимости» писателя Ли Тхэ Чжуна

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Господин Со был краснолицым мужчиной с большими глазами. Человек с глубокими познаниями в военной тактике и навыками владения оружия, по воле и приказу которого отступили бы даже горы и реки, мог бы с грустью сожалеть о том, что теперь, будучи агентом недвижимости, он подчинялся любой прихоти девицы лёгкого поведения, если той нужна была комната.





언제 누가 와, 집 보러 가잘지 몰라 늘 갓을 쓰고 앉아서 행길을 잘 내다보는,

얼굴 붉고 눈방울 큰 노인이 서참의다.





칼을 차고 훈련원에 나서 병법을 익힐제는

한번 호령만 하고 보면 산천이라도 물러설 것 같았지만

지금은 한낱 복덕방 영감으로

기생, 갈보 따위가 사글셋방 한 칸을 얻어 달래도

녜녜 하고 따라나서야 하는 만인의 심부름꾼인 것을 생각하면

서글픈 눈물이 아니 날수도 없는 것이다.









За неимением срочных дел все трое коротали время в агентстве господина Со. Господин Ан мечтал заработать, прежде чем ещё больше состарится.









- Вот с деньгами мир стал бы намного лучше! – восклицал господин Ан, прогуливаясь от скуки и заодно разминаясь. На каждой улице перед ним представали многоэтажные высотные здания, а в каждом районе – ряды живописных домов.

- Чёрт возьми, послезавтра мне уже шестьдесят! – вздыхал Ан, не желая стареть.





“돈만 가지면야 좀 좋은 세상인가!”





심심해서 운동 삼아 좀 나다녀보면 거리마다 짓느니 고층 건축들이요,

동네마다 느느니 그림 같은 문화주택들이었다.

조금만 정신을 놓아도 물에서 이제 막 튀어나온 메기처럼 미끈미끈한 자동차가

등덜미에서 소리를 꽥 지른다.

돌아다보면 운전사는 눈을 부릅떴고,

그 뒤에는 금시곗줄이 번쩍거리는 살진 중년신사가 빙그레 웃고 앉았는 것이었다.





“예순이 낼모레...젠장할 것”





초시는 늙어가는 것이 원통하였다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

Это произведение – одно из самых выдающихся работ писателя Ли Тхэ Чжуна с исторической точки зрения. Все три героя жили в позднюю эпоху государства Чосон, то есть ещё до прихода японского режима. Но времена изменились. Королевская монархия сменилась колониальным режимом, а капитализм охватил все аспекты жизни человека. Люди, сдавшие государственные экзамены и посвятившие себя службе, теперь стали ненужными. В поисках нового смысла жизни все трое впустую жалко проводят время в агентстве недвижимости.









Писатель Ли Тхэ Чжун (1904 – ?) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Его литературный дебют состоялся в 1925 году после публикации рассказа «О Моннё» в журнале «Чосон мундан». Автор многочисленных произведений, среди которых «Лунная ночь», «До и после освобождения» и другие.