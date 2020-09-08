Поп-дива Ли Хё Ри покидает соцсети

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Дорогие друзья! Новости, которые мы нынче для вас приготовили, будут о двух непревзойденных дивах корейской музыкальной и развлекательной индустрии! Это «старшая сестра нации» артистка Ли Хё Ри и «ангел благотворительности» IU. С первой, к сожалению, связаны не самые веселые вести: Ли Хё Ри объявила, что уходит из соцсетей. Зато IU в очередной раз порадовала корейцев своей щедростью. Присоединяйтесь к эфиру «Новостей шоу-бизнеса» на этой неделе, чтобы узнать, что же случилось!