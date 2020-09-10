Хакерские атаки как средство добывания Пхеньяном валюты

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2 сентября Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) сообщило о том, что Северная Корея начала отмывать деньги с использованием криптовалют. В отчёте, который совместно подготовили SWIFT и британская компания по финансовой безопасности BAE Systems, говорится, что северокорейская хакерская группа Lazarus попыталась отмыть криптовалютные средства, украв их с одной биржи, а затем переведя их через другие биржи. 27 августа министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации средств с двухсот восьмидесяти криптовалютных счетов. Их связывают со взломами, осуществлёнными хакерами из КНДР. Между тем, озабоченность мирового сообщества северокорейскими киберугрозами возникла достаточно давно. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.