Законодательство КНДР. Часть вторая

Дипломаты РК и КНР провели переговоры
2020-09-10 16:29:51
#Сближаясь с Севером l 2020-09-10
Знакомство с законами Северной Кореи поможет лучше понять общество этой страны. В прошлый раз мы дали общую характеристику северокорейского законодательства и рассмотрели основные различия между законами двух Корей. Сегодня мы поговорим о некоторых уникальных законах, которые существуют только в Северной Корее. Один из них - Закон об управлении городом Пхеньяном. Рассказ о северокорейском законодательстве продолжит адвокат О Хён Чжон.
2020-09-10 16:29:51
2020-09-10
2020-09-10
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