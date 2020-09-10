Законодательство КНДР. Часть вторая

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Знакомство с законами Северной Кореи поможет лучше понять общество этой страны. В прошлый раз мы дали общую характеристику северокорейского законодательства и рассмотрели основные различия между законами двух Корей. Сегодня мы поговорим о некоторых уникальных законах, которые существуют только в Северной Корее. Один из них - Закон об управлении городом Пхеньяном. Рассказ о северокорейском законодательстве продолжит адвокат О Хён Чжон.