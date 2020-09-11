Санкции США против Huawei

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Дополнительные санкции США против китайского электронного гиганта Huawei вступают в силу 15 сентября, из-за чего южнокорейские производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix ожидают падения объёма продаж. В мае этого года Вашингтон уже ввёл запрет на поставки полупроводников для Huawei. Дополнительные санкции, о которых 17 августа сообщило министерство торговли США, предусматривают запрет на поставки Huawei полупроводников, изготовленных с помощью американского оборудования, программного обеспечения и других технологий без предварительного одобрения правительством США.

Фактически санкции распространяются на все полупроводники, так как вся продукция изготавливается с использованием американских технологий. Учитывая влияние США в мире, не будет преувеличением сказать, что нарушитель санкций может быть полностью вытеснен с международного рынка полупроводников. Вторичный эффект могут ощутить и компании из других связанных отраслей.

С 15 сентября южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix намерены прекратить поставки Huawei полупроводников. Для обеих компаний это большой удар. Китайская компания входит в пятёрку крупнейших торговых партнёров Samsung Electronics и является крупнейшим покупателем для SK Hynix. По итогам 2019 года доля Huawei в продажах Samsung составила 3,2%, а в продажах SK Hynix – 11,4%.

Под неизбежным ударом окажутся и отечественные производители дисплеев Samsung Display и LG Display, поскольку эта продукция также попала под влияние санкций. Кроме того, компания LG Uplus, закупающая у Huawei телекоммуникационное оборудование для связи 5G, также столкнулась давлением США, которые требуют разрыва партнёрства. Одним словом, в четвёртом квартале этого года южнокорейские производители полупроводников столкнутся с падением показателей, однако эксперты считают, что это не продлится долго, поскольку компании уже приступили к поиску других путей сбыта продукции.