KDI понизил прогноз роста экономики до -1,1%

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8 сентября Корейский институт развития понизил прогноз роста отечественной экономики на этот год до минус 1,1%. Это на 1,3% меньше, чем прогнозировалось в мае. Прогноз на 2021 год составил 3,5%, что на 0,4% ниже майского прогноза. Как правило, институт публикует прогноз два раза в год – в мае и ноябре, однако на сей раз из-за новой волны распространения COVID-19 это было сделано раньше. Опубликованный прогноз может быть откорректирован, если в четвёртом квартале этого года режим социального дистанцирования будет усилен до третьего уровня.

По мнению экспертов, в этом году потребление в частном секторе сократится на 4,6%, а в следующем году вырастет на 2,7%. Эти показатели были также снижены по сравнению с майским прогнозом. Ситуация вряд ли улучшится в короткий срок, учитывая снижение потребительской активности и сокращение доходов вследствие замедления экономического роста.

Между тем, по прогнозам, объём экспорта в этом году сократится на 4,2%, а в следующем году вырастет на 3,4%. Что касается инвестиций, то эксперты прогнозируют их рост в производственные мощности на 4,2% в этом году и на 4,8% в следующем году, а также рост инвестиций в строительство на 1,1% в этом году и на 3,1% в следующем году. Рост потребительских цен составит 0,5% в этом и 0,7% - в следующем году, а уровень безработицы - 4,0% и 4,1% соответственно. Количество трудоустроенного населения сократится в этом году на 150 тыс. человек, предполагают эксперты.