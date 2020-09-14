Михаил Муханов из Балашихи, Московской области, часть 1

Экономический эффект от первого места группы BTS в Billboard Hot 100
2020-09-14
#Вы в эфире l 2020-09-13
Краткое содержание выпуска:
#От радиолюбительства в школе до инженера радиоэлектронной аппаратуры
#Слушаем KBS вместе с супругой
#Играем на гитаре
#Кредо по жизни: Бороться и искать, найти и не сдаваться.
У своего токарного станка.
Визит в Гонконг на выставку Asia World Expo. 2007 год.
Asia World Expo. Примерка авиационной гарнитуры.
Полевой день КВ и УКВ. 2008 год.
Весенние работы на даче.
Коротковолновая антенна на даче.
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14 10:51:35
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