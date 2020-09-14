Михаил Муханов из Балашихи, Московской области, часть 1

Краткое содержание выпуска:

#От радиолюбительства в школе до инженера радиоэлектронной аппаратуры

#Слушаем KBS вместе с супругой

#Играем на гитаре

#Кредо по жизни: Бороться и искать, найти и не сдаваться.





У своего токарного станка.

ⓒ Михаил Муханов

Визит в Гонконг на выставку Asia World Expo. 2007 год.

ⓒ Михаил Муханов

Asia World Expo. Примерка авиационной гарнитуры.

ⓒ Михаил Муханов

Полевой день КВ и УКВ. 2008 год.

ⓒ Михаил Муханов

Весенние работы на даче.

ⓒ Михаил Муханов

Коротковолновая антенна на даче.

ⓒ Михаил Муханов