Свежий обзор творчества группы Lovelyz

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Lovelyz представляет собой музыкальный коллектив из восьми участниц. Самой старшей из них 28 лет, младшей – 22 года. Группа выступает на сцене вот уже шесть лет. В основном девушки исполняют песни в жанре баллад и танцевальной музыки. Одна из особенностей творчества Lovelyz заключается в его простоте и естественности. Это отчётливо прослеживается по содержанию песен, сценическому образу и, конечно же, названию группы. Lovelyz состоит английского слова lovely и окончания множественного числа s. В итоге оно переводится как «милые девушки» (사랑스러운 소녀들).

Участницы группы дебютировали в 2014 году. Их дебютная песня называется «Конфеты, желе, любовь» (Candy Jelly Love). Это заглавный трек первого студийного альбома под названием Girls' Invasion. Песня получилась очень яркой и позитивной. Благодаря ей девушки уверенно заявили о себе на большой сцене. Немалая заслуга в этом принадлежит музыкальному продюсеру и композитору Юн Сану (윤상), известной фигуре в мире корейской поп-музыки. Для него это был первый проект с участием гёрл-группы, и он успешно с ним справился. С этого момента началось плодотворное сотрудничество Юн Сана с Lovelyz.

После успешного дебюта у Lovelyz появилась целая армия поклонников, многие из которых ждали выхода очередной работы. И вот спустя сто дней девушки представили первый репак-альбом из одиннадцати песен. Многим поклонникам группы в особенности понравился заглавный трек под названием «Привет» (안녕). Это первая композиция рубрики. В песне поётся о внутренних переживаниях юной девушки, впервые испытавшей прекрасное чувство любви. Эта песня идеально подходит к образу певиц и звучит в их исполнении невероятно красиво.

Первый музыкальный альбом группы выходит спустя полгода. Работа называется Lovelyz8. В неё вошли семь оригинальных по своему звучанию музыкальных треков. Наиболее популярной оказалась песня Ah-Choo (아츄), второй музыкальный трек, прозвучавший в передаче. Слова написала поэт-песенник Со Чжи Ым (서지음), автор песни «Слегка взволнована», которая на протяжении долгого времени украшает «Топ-десятку» передачи. Со Чжи Ым долго думала, как назвать новую песню. Необходимо было выбрать такое слово, которым можно было бы выразить всю палитру чувств девушки перед признанием в любви молодому человеку. В итоге, рассказывает Со Чжи Ым, выбор пал на слово Ah-Choo.

Следом в эфире прозвучали песни «Потерянные и найденные» (찾아가세요) и «Забыть» (Obliviate). Последняя вошла в недавний альбом группы Unforgettable. Это танцевальная песня. В ней поётся о желании девушки стереть из памяти все плохие воспоминания и перестать страдать из-за ушедшей любви. В этот раз особое внимание привлёк несколько изменившийся образ группы. Глядя на обложку музыкального альбома, чувствуется некая уверенность и смелость. Считается, что таким образом продюсеры группы решили найти иной путь развития творчества. Стоит отметить, что Lovelyz выступает на сцене вот уже шесть лет. Это очень большой срок для музыкальных групп. Примерно в это время часто начинается творческий кризис, из-за которого многие коллективы покидают сцену. Однако в целом преображение Lovelyz прошло неплохо. Будем надеяться, что девушки продолжат работать в том же ключе и ещё долго будут радовать нас своими песнями.