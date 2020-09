Насладитесь красотой Сеула вместе участниками BTS

ⓒ Big Hit Entertainment

Южнокорейский бой-бэнд BTS (방탄소년단) внёс очередной вклад в популяризацию города Сеул за рубежом. 11 сентября на официальном YouTube-канале Сеульской организации туризма (서울관광재단) VisitSeoul TV был представлен видеоролик с участниками группы. Работа получила название SEE YOU IN SEOUL (서울에서 만나요). Она позволяет зрителю насладиться всей красотой Сеула, а также повышает интерес к одному из прекрасных городов мира. К сожалению, на сегодняшний день ситуация вокруг COVID-19 является одним из факторов, препятствующих развитию туризма в РК. В связи с этим, участники BTS в своём послании обратились ко всем иностранным гражданам с надеждой на то, что первым местом для их путешествия обязательно станет столица Страны утренней свежести.