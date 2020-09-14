Утверждён актёрский состав нового сериала KBS

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Телеканал KBS2 в ближайшее время приступит к съёмкам нового сериала «Тайный королевский инспектор» (암행어사). Сюжет развивается во времена эпохи династии Чосон (1392-1910 гг.). Одним из главных героев является тайный королевский инспектор «амхэноса» по имени Сон И Гём (성이겸), роль которого исполнит участник группы INFINITE (인피니트) Ким Мён Су (김명수). По сюжету, Сон И Гём работает в ведомстве хонмунгван (홍문관), отвечающем за хранение официальных документов и сбор материалов для официальных историографов. В качестве наказания за участие в азартных играх он становится тайным королевским инспектором. Актриса Квон На Ра (권나라) исполнит роль женщины-сыщика по имени Хон Да Ин (홍다인), которая под видом девушки лёгкого поведения присоединяется к отряду Сон И Гёма и вместе с ним принимает участие в расследовании преступлений. Актёр Ли Тхэ Хван (이태환) исполнит роль сводного брата Сон И Гёма, Ли И Гён (이이경) – роль помощника главного героя.