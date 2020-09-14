Стартовал показ сериала «Загадочный мужчина»

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Показ нового сериала телеканала KBS2 «Загадочный мужчина» (비밀의 남자) стартовал 7 сентября. Сюжет сериала повествует о молодом человеке по имени Ли Тхэ Пхун (이태풍). В раннем детстве в результате транспортной аварии он получил травму, которая оказала серьезное влияние на уровень развития его интеллекта. Несмотря на все трудности жизни, Ли Тхэ Пхун отличается добрым нравом. Он влюбляется в девушку по имени Хан Ю Чжон (한유정), однако в последствии оказывается втянут в аферу её сестры-близнеца по имени Хан Ю Ра (한유라). Оказавшись наедине со смертью, молодой человек чудом выживает. Врачи констатируют у него синдром саванта, редкое состояние при котором лица с отклонением в развитии обретают гениальные способности в одной или нескольких областях знаний. После этого Ли Тхэ Пхун пытается снять со своей матери ложные обвинения в убийстве и вернуть любимую женщину. Роль Ли Тхэ Пхуна исполнил 38-летний актёр Кан Ын Тхак (강은탁). По его словам, ему ни разу не удавалось исполнить роль подобного плана. Пришлось очень постараться, чтобы вжиться в роль; будет замечательно, если моя актёрская игра произведёт впечатление на зрителей, - отмечает актёр.