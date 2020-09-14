Первый студийный альбом BLACKPINK уже в октябре!

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Гёрл-группа BLACKPINK (블랙핑크) представит первый студийный альбом 2 октября. Работа получила название THE ALBUM (디 앨범). По словам артисток, музыкальная новинка таит в себе немало сюрпризов. Сообщается, что две песни из нового альбома были записаны с участием Томми Брауна, музыкального продюсера, помогавшего в создании недавнего музыкального трека «Мороженое» (아이스크림). Ранее данный сингл занял 13-е место в музыкальном чарте Billboard Hot 100. На сегодняшний день это самый высокий показатель среди гёрл-групп, исполняющих песни в жанре K-POP.