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Загадочный мужчина (비밀의 남자)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-14


Режиссёр: Син Чхан Сок

Сценаристы: Ли Чжон Дэ

В ролях: Кан Ын Тхак, Ом Хён Гён, Ли Чхэ Ëн, Ли Си Ган

Количество серий: 100 серий


Жизнь представляет собой череду лишений и испытаний. Порой в сложной ситуации мы часто надеемся на некое чудо, которое поможет преодолеть выпавшие невзгоды. Герой сериала Ли Тхэ Пхун как раз оказался в таком непростом положении. Его мать обвиняется в убийстве, которое она не совершала. Жена сбежала вместе со всеми сбережениями. Молодой человек не может ничего противопоставить судьбе из-за серьёзного заболевания. Оказавшись наедине со смертью, в его жизни случается то самое долгожданное чудо.

Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
Загадочный мужчина (비밀의 남자)
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