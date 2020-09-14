Загадочный мужчина (비밀의 남자)

Экономический эффект от первого места группы BTS в Billboard Hot 100
2020-09-14
#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-14
Режиссёр: Син Чхан Сок
Сценаристы: Ли Чжон Дэ
В ролях: Кан Ын Тхак, Ом Хён Гён, Ли Чхэ Ëн, Ли Си Ган
Количество серий: 100 серий
Жизнь представляет собой череду лишений и испытаний. Порой в сложной ситуации мы часто надеемся на некое чудо, которое поможет преодолеть выпавшие невзгоды. Герой сериала Ли Тхэ Пхун как раз оказался в таком непростом положении. Его мать обвиняется в убийстве, которое она не совершала. Жена сбежала вместе со всеми сбережениями. Молодой человек не может ничего противопоставить судьбе из-за серьёзного заболевания. Оказавшись наедине со смертью, в его жизни случается то самое долгожданное чудо.
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-14 10:51:35
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