Загадочный мужчина (비밀의 남자)





Режиссёр: Син Чхан Сок

Сценаристы: Ли Чжон Дэ

В ролях: Кан Ын Тхак, Ом Хён Гён, Ли Чхэ Ëн, Ли Си Ган

Количество серий: 100 серий





Жизнь представляет собой череду лишений и испытаний. Порой в сложной ситуации мы часто надеемся на некое чудо, которое поможет преодолеть выпавшие невзгоды. Герой сериала Ли Тхэ Пхун как раз оказался в таком непростом положении. Его мать обвиняется в убийстве, которое она не совершала. Жена сбежала вместе со всеми сбережениями. Молодой человек не может ничего противопоставить судьбе из-за серьёзного заболевания. Оказавшись наедине со смертью, в его жизни случается то самое долгожданное чудо.