Всё по новой (2) 진정해

Диалог недели

장옥자(Чан Ок Ча) : 어머나 어머나 어머나 설마 형부,

언니 나쁜 생각 그런 건 아니겠죠? 그쵸?

Ой-ой-ой, слушайте, а если у моей сестры на уме что-то плохое? Она же не решится на такое, правда?

송영달(Сон Ён Даль) : 에헤이 또 또 너무 나간다 또 이런.

Ты что! Не говори так!

장옥자(Чан Ок Ча) : 아닐 거야. 아니어야 돼.

Конечно, это не так. Этого не может быть.

어머 어머 어떡해요. 형부 나는 언니 없으면 못 살아요.

Ой-ой, что же делать. Я же не смогу жить без моей сестры.

송영달(Сон Ён Даль) : 에헤이 진정해 , 처제 좀.

Эй, успокойся !

그 사람 그럴 사람 아닌 거 뻔히 알면서.

Ты же прекрасно знаешь, что она так не поступит.

왜 그래, 거 사람?

Что ты!





Фраза недели

진정해

[Чин-чжон-хэ]

Успокойся





Грамматика

진정해 переводится как, «успокойся». От глагола진정하다, который означает, «приглушить шумное или беспорядочное дело» или «справиться с сильным эмоциональным возбуждением», т. е., «успокоить», «утешить». В сегодняшней фразе данный глагол используется в форме повелительного наклонения в форме разговорной речи. Все вместе получается 진정해. Данное выражение может употребляться, когда собеседник не может контролировать свои эмоции и у него возникает сильное эмоциональное возбуждение.





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 진정해요, 진정하세요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи : 진정하십시오



