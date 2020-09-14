Kang Eun-tak

ⓒ KBS





Дата рождения: 16 августа 1982 г.

Рост: 182 см

Вес: 76 кг

Дебют: модельное шоу Андре Кима, 2001 г.





Актёр Кан Ын Тхак (наст. имя Син Сыль Ги / 신슬기) родился в 1982 г. в Сеуле. Окончил старшую школу искусств Анян, затем Сеульский университет искусств. Дебютировал в 2001 году, приняв участие в модельном шоу Андре Кима (앙드레 김). В 2005 году начал актёрскую карьеру, снявшись в фильме «Уличный боец» (골목길 쌈박질). Спустя восемь лет последовала роль в кинокартине «Тайно и велико» (은밀하게 위대하게), затем ещё две роли в фильмах «Цветок гречихи. Удачный день. Весна, весна» (메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄) и «Солнечный свет» (설지). Первый сериал («Чумон» / 주몽) с участием Кан Ын Тхака вышел в 2006 году. Всего актёр принял участие в съёмках десяти сериалов. Из них четыре сериала были показаны на телеканалах KBS1 и KBS2. Это «Приятный ветреный день» (바람불어 좋은 날, 2010 г.), «Золотая земля» (순금의 땅, 2014), «Любовь до конца» (끝까지 사랑, 2018 г.) и «Загадочный мужчина» (비밀의 남자, 2020 г.).