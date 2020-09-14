Компания Tactracer – разработчик системы управления складами на основе RFID

ⓒ TACTRACER

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы хотим представить вам компанию Tactracer (택트레이서), разработчика системы управления складами на основе автоматизированной радиочастотной идентификации (RFID). С подробностями – президент компании г-н Чон Чхоль У.





Компания Tactracer основана в 2015 году как индивидуальный стартап. После проведения исследований мирового рынка и планирования продукции компания приступила к работе в конце 2016 года, подав две заявки на патенты. Сфера деятельности - автоматизированные решения для управления складами на основе идентификации продуктов с использованием автоматизированной радиочастотной идентификации (RFID). Технология автоматической идентификации помогает организовать учёт большого количество товаров, поступающих на склад и вывозимых из него. Она позволяет определить количество, типы и местонахождение товаров, хранящихся на складе.





Как ключевой элемент розничной торговли, управление запасами тесно связано с сокращением затрат и эффективностью. Многие компании испытывают трудности с управлением складами и считают вполне естественными убытки из-за этой проблемы. Потребители тоже сталкиваются с неудобствами. Например, они идут в магазин за определённым товаром, но оказывается, что товар закончился. Возможно, у вас тоже был подобный опыт. В крупных торговых сетях имеется система учёта товаров, объединяющая склады всех магазинов. Системы инвентаризации вычитают приобретённые товары из инвентарного списка, но через некоторое время эти системы могут перестать работать. В результате, продавец идёт на склад, чтобы найти товар, нужный покупателю. Между тем, система автоматизированной радиочастотной идентификации (RFID) поможет составить перечень товаров на складе примерно за час с помощью портативного считывателя. В итоге продавец знает, какие товары есть в наличии, но не знает, где именно находится тот или иной товар. Для решения этой проблемы компания Tactracer разработала робота для управления складами под названием DRAGONFLY. Самоходный робот путешествует по маршруту, определённому пользователем, независимо от того, насколько велика площадь помещения. Он собирает информацию о товарах и определяет их местоположение.





Для точного распознавания товаров робот спроектирован так, что его антенны поднимаются и опускаются как у стрекозы, машущей крыльями. Да и сам робот имеет форму стрекозы. Он может идентифицировать сотни предметов одежды, сложенных на полках, всего за секунду, а уровень распознавания достигает 99,9%. Более того, благодаря прохождению радиочастотных волн сквозь предметы, он может указать, где именно находятся товары, если даже они скрыты от глаз в глубине полки. Мы демонстрировали свою продукцию на нескольких выставках, и она привлекла интерес посетителей.





В то время как DRAGONFLY занимается автоматическим управлением содержимого склада, SPIDER-GO, ещё один продукт Tactracer, связан с автоматическим управлением магазином. Оба продукта названы в честь насекомых. Это отражает корпоративную философию компании, заключающуюся в создании экологически чистых систем. SPIDER-GO -беспилотная система управления, основанная на обнаружении объектов, и она привлекает внимание в условиях пандемии COVID-19.





ⓒ TACTRACER

Этот продукт оптимизирован для управления «беспилотными» магазинами. Он следит за наличием товаров, одновременно выполняя функции кассы, камеры видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Он также может транслировать видеорекламу. Одним словом, это универсальная система, предлагающая всё необходимое для работы магазина без продавцов. Индустрия услуг без присутствия персонала развивается в условиях пандемии COVID-19. SPIDER-GO может заменить сотрудников магазина и даже решать задачи, которые раньше было невозможно даже представить. SPIDER-GO может использоваться в любой области, где требуется управление запасами, будь то магазин или склад. Его сервис на основе искусственного интеллекта даёт возможность выбирать товары в окне поиска и разговаривать с сотрудником магазина в удалённом режиме.





Президент компании г-н Чон Чхоль У окончил Технологический институт Джорджии в США. Вернувшись на родину, он поступил на работу в компанию Hanmi Pharmaceutical, где разрабатывал электронные бирки на основе автоматизированной радиочастотной идентификации. Разработанный им портативный считыватель сейчас используется для учёта товаров примерно в 17 тысячах аптек по всей стране. Если раньше на инвентаризацию товарных запасов с использованием традиционных штрих-кодов уходило в среднем пять часов, то после внедрения нового портативного считывателя для этого требуется не более пяти минут. Участвуя в выставках в стране и за рубежом, г-н Чон Чхоль У обнаружил, что даже глобальные компании остро нуждаются в автоматизированной системе учёта. Он основал собственную фирму, которая выпускает два инновационных продукта, которые привлекают внимание мирового рынка. Технологиями Tactracer интересуются глобальные фирмы, такие как SoftBank в Японии и Amazon в США, и это очень обнадёживающий знак. Компания стремится удивить мир, создав нечто новое, чего люди никогда раньше не испытывали.