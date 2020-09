Экономический эффект от первого места группы BTS в Billboard Hot 100

ⓒ Big Hit Entertainment

Бойз-группа BTS вторую неделю подряд занимает первое место в чарте Billboard Hot 100 со своим последним синглом Dynamite. С помощью песни, написанной на английском языке и в любимом многими жанре диско-поп, участники группы решили предложить людям что-то обнадёживающее и весёлое в трудные времена пандемии COVID-19. Группа BTS, которая вписала новую страницу в историю K-pop, стала первой южнокорейской группой, возглавившей Billboard Hot 100. О возможном экономическом эффекте феноменального успеха звёзд K-pop расскажет директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





В отчёте, опубликованном министерством культуры, спорта и туризма совместно с Корейским институтом культуры и туризма, говорится, что успех BTS принесёт 1 трлн 200 млрд вон с точки зрения стимулирования производства и 480 млрд вон добавленной стоимости. В целом экономический эффект может составить 1 трлн 700 млрд вон или примерно 1,5 млрд долларов. Только экспорт сопутствующих товаров, таких как косметика, продукты питания и одежда, по прогнозам, увеличится на 312 млн долларов. Кроме того, будет создано около 8 тыс. рабочих мест. Результат основан на анализе объёмов продаж продюсерского агентства Big Hit Entertainment, статистических данных таможенного управления, Банка Кореи и Google Trends.





Мировые продажи сингла Dynamite оцениваются в 245 млрд 700 млн вон или 207 млн долларов, исходя из доходов от предыдущего альбома BTS Map of the Soul: Persona, который в 2019 году возглавил Billboard 200. Помимо прямых продаж, успех BTS окажет заметное влияние на производство продукции. По данным Института экономических исследований группы Hyundai, когда популярность BTS увеличивается на 1%, экспорт южнокорейской косметики увеличивается на 0,72%, продуктов питания - на 0,45%, а одежды - на 0,18%. Одновременно растёт производство продукции. В исследовании не учитывалось потенциальное влияние успеха BTS на туристическую отрасль. Учитывая будущие концерты, привлечение иностранных туристов и улучшенный имидж бренда Республики Корея, экономический эффект от первого места в Billboard Hot 100 может превысить оценку в 1,5 млрд долларов.





Группа BTS начала концертную деятельность в 2014 году и к октябрю 2019 года покорила весь мир, продвигая имидж Кореи. Согласно отчёту, опубликованному Корейским фондом культурных обменов, почти 800 тысяч иностранцев, которые являются фанатами BTS, ежегодно посещают Республику Корея. Это порядка 7,5% общего числа иностранных туристов. Объём производства, который стимулировала группа BTS, оценивается в 3 млрд 600 млн долларов в год, а объём добавленной стоимости – 1 млрд 200 млн долларов.





8 сентября гёрлз-группа Blackpink заняла 13-е место в Billboard Hot 100 со своим последним синглом Ice Cream. Ранее в этом году группа попадала в чарт с песнями Sour Candy и How You Like that. Благодаря успеху групп BTS и Blackpink, а также оскароносному фильму «Паразиты», Республика Корея заняла десятое место в Глобальном инновационном индексе 2020 года, который 2 сентября обнародован Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Страна впервые вошла в первую десятку, показав второй результат в Азии после Сингапура, который занимает восьмое место. Глобальный инновационный индекс был создан в 2007 году. Его цель - измерить инновационный потенциал стран мира, одновременно предоставив им информацию, необходимую для разработки эффективной государственной политики в области шоу-бизнеса. Десятое место свидетельствует о том, что последовательные усилия Республики Корея по повышению глобальной конкурентоспособности принесли свои плоды.





В 2000 году продукция культурной индустрии составляла 3,7% южнокорейского ВВП, в прошлом году показатель возрос до 5%. То есть, доля культурной индустрии в экономике увеличивается. Аналитики говорят, что для её перехода на новый уровень необходимо повысить конкурентоспособность культурного контента. Институт экономических исследований группы Hyundai утверждает, что корейская культурная индустрия является седьмой по величине в мире, и что её присутствие в сфере интеллектуальной собственности расширяется за счёт влияния корейской культурной волны Халлю или корейской поп-культуры. Эксперты института указывает, что в Республике Корея отсутствуют такие конкурентоспособные контент-платформы как Netflix, и что производительность труда в культурной индустрии довольно низкая. В этой связи необходимо приложить больше усилий для исследований и расширения зарубежного маркетинга.





Отметим в заключение, что достижения группы BTS выходят далеко за рамки сухих цифр. Экономический эффект в 1,5 млрд долларов - это минимальная оценка. Более того, невозможно оценить моральный эффект от музыки BTS, которая утешила и исцелила многих людей, страдающих от COVID-19. Мы с нетерпением ждём появления ещё одной легенды, созданной BTS, и её положительного влияния на отечественную экономику.