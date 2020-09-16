BTS и BLACKPINK завоевывают чарт Billboard

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Имена BTS и BLACKPINK уже давно на слуху не только у корейской публики, но и у ценителей музыки по всему миру. И это не спроста, ведь эти два коллектива продолжают ставить все новые рекорды на мировой музыкальной арене: на этот раз новые релизы «Dynamite» от BTS и «Ice Cream» от BLACKPINK и звезды мирового масштаба Селены Гомес просто «разгромили» чарт Billboard. Также недавно стало известно об еще одном «ангеле благотворительности», который до этого момента действовал под прикрытием. Это – актер Пак По Гом. Заинтригованы? Тогда не забудьте послушать новый выпуск «Новостей шоу-бизнеса», чтобы узнать подробности!