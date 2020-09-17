Адвокатура в КНДР
2020-09-17
#Мелодии Кореи l 2020-09-16
В былые времена корейские похороны не всегда были исключительно печальным событием. Семья покойного скорбела, но вот окружающие пытались поддержать их не только утешениями, но и песнями, танцами и другого рода весельем. Песнями сопровождались и проводы погибшего в потусторонний мир. Подробнее о ритуальной музыке прежней Кореи вы сможете узнать в нашем выпуске.
Выпуск 481. Проводы в потусторонний мир
* Отрывок о судьбе принцессы Пари из песни «Мальмикори» ритуала «Соулькут» – Ли Сан Сун (вокал)
* Песня «Ккотнёмбуль сори» – Ли Мён Сук (вокал)
* Песня «Кильтаккым» из ритуала «Сситкимкут» острова Чиндо – Ким Дэ Ре (вокал) и вокальный ансамбль
2020-09-17
2020-09-17 10:53:48
2020-09-17 11:51:45
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