



В былые времена корейские похороны не всегда были исключительно печальным событием. Семья покойного скорбела, но вот окружающие пытались поддержать их не только утешениями, но и песнями, танцами и другого рода весельем. Песнями сопровождались и проводы погибшего в потусторонний мир. Подробнее о ритуальной музыке прежней Кореи вы сможете узнать в нашем выпуске.





Выпуск 481. Проводы в потусторонний мир

* Отрывок о судьбе принцессы Пари из песни «Мальмикори» ритуала «Соулькут» – Ли Сан Сун (вокал)

* Песня «Ккотнёмбуль сори» – Ли Мён Сук (вокал)

* Песня «Кильтаккым» из ритуала «Сситкимкут» острова Чиндо – Ким Дэ Ре (вокал) и вокальный ансамбль