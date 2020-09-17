До кей-попа: популярная музыка с времён Корейской войны

«Шоу 8-ой армии США» и корейская популярная музыка. Ч.2





Шоу в американском стиле

В 1957 году появилось первое агентство в сфере шоу-бизнеса «Хваян», за ним последовали Universal и «Конъён». Благодаря этим фирмам стала профессионально и организованно осуществляться такая деятельность, как выпуск артистов, планирование выступлений, менеджмент, репетиции, обучение и подготовка к прослушиванию. В ситуации послевоенной разрухи выступления в армейских клубах были золотой жилой, гарантировавшей высокий доход.





1. Ким Хэсон (1911—1950) выступает со своей группой «KPK», которую он собрал вскоре после Освобождения, в 1945 г. Ким и его коллектив регулярно выступали в клубах 8-й армии США, исполняя в основном корейские народные песни в джазовой аранжировке. ⓒ Park Seong-seo

2. Выступление «Korean Kittens» перед американскими военными в «Bob Hope USO Christmas Show» в Таншонняте (Вьетнам) в 1966 г. Юн Бокхи (1946 г. р.; в центре), лидер коллектива, созданного в 1964 г., дебютировала ещё совсем юной в одном из шоу 8-й армии и стала потом звездой эстрады. ⓒ AP Photo by Horst Faas

3. Так выглядел во второй половине 1960-х гг. Ким Хигап (1936 г. р.), известный композитор, создавший огромное количество хитов. После окончания школы в 1955 г. он начал выступать как гитарист в шоу 8-й армии. ⓒ Kim Hyeong-chan





В начале 1960-х годов Вооружённые силы США в Корее выплачивали корейским артистам около 1,5 млн. долларов в год. Агентства росли как грибы. В 1962 году в одной газете писали: «Фирмы, созданные “артистами-летунами”, сейчас управляют делами порядка 1000 артистов, входящих в состав 25 шоу-групп и 60 коллективов». С ростом числа артистов обострилась и конкуренция за право выступать на армейских площадках. Главным видом деятельности агентств стала подготовка к прослушиваниям, которые проводились каждые 3-6 месяцев. Жюри, состоявшее из американцев, присланных минобороны США, присваивало выступающим разряды AA, A, B, C или D. Тем, кто получал разряд АА, гарантировался высокий доход, тогда как получение более низкого разряда означало переезды в кузове армейского грузовика и выступления на базах в сельской глуши. Разряд D соответствовал провалу.





Прослушивание было введено американским командованием для контроля за качеством шоу, но для участвующих в прослушивании это было своего рода прокрустово ложе. Поощрялись только определённые жанры, звучание, манера исполнения и поведения на сцене, а всё, что не вписывалось в эти рамки, исключалось. Музыка в корейском стиле или стремление к оригинальности отвергались. Фактически чем ближе к оригиналу копировалась музыка в американском стиле, тем больше было вознаграждение. Критериями успешного отбора были: «чёткое английское произношение», «способность передавать эмоции стильно и мягко» и «умение быть хорошим шоуменом». И корейским исполнителям приходилось осваивать шоу-бизнес в американском стиле, своими руками «ломая» собственное культурное естество.

Высокая оплата и «передовая» американская культура привлекали представителей корейской элиты. Музыка, звучавшая в армейских клубах, воспринималась как городская и элитарная. При этом троту, набиравшему популярность у жителей сельской местности и городских рабочих, присвоили презрительное прозвище «ппонччак». Статус трота в культуре ещё более снизился, когда в 1965 году из-за явной «японскости» была запрещена песня «Девушка-камелия» певицы Ли Ми Чжа*. Популярная музыка американского образца, напротив, становилась мейнстримом, поскольку частные телеканалы, возникшие в 1960-х годах, продвигали прежде всего тех, кто начинал в шоу 8-й армии.

Но как произошедший в то время переход к популярной музыке в американском стиле связан с сегодняшним кей-попом — неясно. Высока вероятность того, что, подобно многим другим странам, где не дислоцировались войска США, даже без армейской клубной сцены корейская популярная музыка мало бы отличалась от того, что мы имеем сегодня. Однако не вызывает сомнения то, что опыт этих шоу серьёзно ускорил процесс развития корейской популярной музыки. И безусловно примечательным фактом является то, что знаменитая корейская «сжатая модернизация» может быть обнаружена и в сфере популярной музыки.

Ли Ги Ун профессор-исследователь НК (Humanities Korea) Института исследований Восточной Азии Университета Сонгонхве





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.



