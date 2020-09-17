Американский журналист о переписке лидеров США и КНДР

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Американский журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Ярость» обнародовал содержание писем, которыми обменялись президент США Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын с апреля 2018 по август прошлого года. В его распоряжении оказались в общей сложности 27 писем. Многие аналитики считают, что раскрытие личной переписки глав государств может считаться нарушением дипломатического этикета. Давайте узнаем, что думает по этому поводу политический обозреватель Чхве Ён Иль.