Американский журналист о переписке лидеров США и КНДР

Адвокатура в КНДР
2020-09-17
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-09-17
Американский журналист Боб Вудворд в своей книге под названием «Ярость» обнародовал содержание писем, которыми обменялись президент США Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын с апреля 2018 по август прошлого года. В его распоряжении оказались в общей сложности 27 писем. Многие аналитики считают, что раскрытие личной переписки глав государств может считаться нарушением дипломатического этикета. Давайте узнаем, что думает по этому поводу политический обозреватель Чхве Ён Иль.
2020-09-17
2020-09-17 10:53:48
2020-09-17 11:51:45
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >