Адвокатура в КНДР
2020-09-17
#Сближаясь с Севером l 2020-09-17
В двух предыдущих выпусках рубрики «Сближаясь с Севером» мы говорили о северокорейском законодательстве. Если есть законы, есть и юристы. Возникает вопрос: как в Северной Кореи функционирует адвокатура, и могут ли северокорейцы в случае необходимости нанять адвоката? С подробностями - адвокат О Хён Чжон.
2020-09-17
2020-09-17 10:53:48
2020-09-17 11:51:45
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