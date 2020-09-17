Адвокатура в КНДР

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В двух предыдущих выпусках рубрики «Сближаясь с Севером» мы говорили о северокорейском законодательстве. Если есть законы, есть и юристы. Возникает вопрос: как в Северной Кореи функционирует адвокатура, и могут ли северокорейцы в случае необходимости нанять адвоката? С подробностями - адвокат О Хён Чжон.