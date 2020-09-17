Среди жителей РК низкая доля обладателей антител к COVID-19

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Из 1.440 корейцев антитела к COVID-19 обнаружены лишь у одного человека. Такими стали данные второго исследования на эту тему, проводившегося с 10 июня по 13 августа. 14 сентября их опубликовали на брифинге Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Так же, как и в первый раз, доля людей с антителами оказалась ниже 0,1% тестируемых. Это значит, что РК не сможет справиться с коронавирусом с помощью коллективного иммунитета.

Тестирование проходило в 13 городах и провинциях РК. Единственный обладатель антител был обнаружен в Сеуле. Это 0,07% от всех участников тестирования. Такой результат свидетельствует и о низком количестве скрытых инфицированных, которые приобретают антитела после бессимптомного течения болезни. Стоит отметить, что опубликованные данные могут не точно отражать нынешнюю ситуацию, так как тестирование проводилось до 14 августа, когда произошла новая вспышка COVID-19 в Сеуле. Её особенностью, в частности, было большое количество больных с неустановленной этиологией – около 23-24%. Это позволяет предположить, что сейчас количество обладателей антител может оказаться выше, чем по результатам последнего тестирования. Стоит отметить, что первое исследование, результаты которого были опубликованы в июле, не учитывало жителей Тэгу, где был первый очаг массового заражения весной этого года. Однако на этот раз 10% участников тестирования были жителями этого города.

В других городах мира доля обладателей антител значительно выше, чем в РК. В Нью-Йорке, например, он составил 24,7%, в Лондоне – 17%, в Стокгольме - 7,3%. На основании данных исследования можно предположить, что пока преодоление COVID-19 с помощью коллективного иммунитета для РК невозможно. Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний намерено проводить подобные исследования и в будущем каждые два месяца.