Ёсихидэ Суга избран новым премьер-министром Японии

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16 сентября председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга утверждён на посту премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержали большинство депутатов нижней палаты парламента. В соответствии с Конституцией, она имеет решающее слово при избрании главы правительства. За Ёсихидэ Суга проголосовали 314 из 462 депутатов нижней палаты, а также 142 из 245 депутатов верхней палаты. В этот день президент РК Мун Чжэ Ин отправил ему послание с поздравлением, в котором призвал стремиться к развитию двусторонних отношений и выразил готовность к личной встрече в любое время.

15 из 20 членов нового кабинета министров ранее входили в команду бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Лишь пять человек были назначены впервые. Такое формирование кабинета министров позволяет предположить, что сильных перемен во внешней политике Японии не предвидится. Кроме того, Ёсихидэ Суга уже заявлял о намерении продолжать политику своего предшественника. В вопросах внешней дипломатии Суга планирует консультироваться лично с Синдзо Абэ, за которым сохранилось место в парламенте. Отсюда следует, что отношения между РК и Японией, скорее всего, будут развиваться в прежнем ключе. Вместе с тем некоторые эксперты считают, что с приходом к власти нового премьер-министра можно надеяться на перемены в категоричных позициях Японии. К тому же, экспортные ограничения, введённые Токио по отношению к южнокорейским компаниям, не дали особых результатов, а Ёсихидэ Суга считают приверженцем прагматизма. Если оба государства проявят хоть толику гибкости, двусторонние отношения удастся наладить, считают некоторые эксперты.