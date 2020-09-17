Мировой рынок полупроводников ожидают кардинальные перемены

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С 15 сентября все мировые производители полупроводников прекратили поставки своей продукции китайской компании Huawei из-за ужесточения санкций министерства торговли США. На Китай приходится более 40% южнокорейского экспорта полупроводников и дисплеев. В этой связи профильные отрасли неизбежно столкнутся со снижением показателей. На Huawei приходится 3,2% экспорта полупроводников Samsung Electronics и 11,4% - SK Hynix. По оценкам экспертов, если санкции США продлятся в течение одного года, ущерб продаж для отечественных предприятий может составить 10 трлн вон или 8,5 млрд долларов. Это чуть менее 10% от общего объёма экспорта южнокорейских полупроводников, и тем не менее ущерб отечественных предприятий очевиден.

Вашингтон начал вводить санкции против Huawei с мая 2019 года. Сначала американским компаниям запретили иметь какие-либо сделки с китайской компанией, а затем Huawei было запрещено закупать полупроводники американского производства. Последовавший запрет на использование операционной системы Android нанёс сильный удар на подразделение мобильных телефонов китайской компании. В мае этого года Вашингтон запретил производство и поставку полупроводников тайваньской компании TSMC, которая работала по заказу Huawei, а 17 августа министерство торговли США объявило о дополнительных санкциях, согласно которым все производители полупроводников, использующие американские технологии, должны получать разрешение министерства торговли США на поставку своей продукции для Huawei.

Эксперты считают, что, несмотря на падение объёмов товарооборота в ближайшее время, в средней и долгосрочной перспективах отечественные компании смогут поправить свою ситуацию за счёт появления новых покупателей и расширения доли присутствия на рынке из-за ослабления Huawei, которая является лидером на рынке смартфонов.