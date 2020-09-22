Всё по новой (3) 저야말로

Диалог недели

윤규진(Юн Гю Чжин)： 계약기간은 이 집이 팔리는 그 순간까지.

Срок действия контракта – до момента, когда продастся дом.

이의 없으시죠, 송나희씨?

Госпожа Сон На Хи, вы согласны с этим?

송나희(Сон На Хи)： 네, 이의 없습니다.

Да, согласна.

윤규진(Юн Гю Чжин)： 그럼. 그러면 앞으로 잘 부탁드립니다. 하우스메이트님.

Хорошо. Надеюсь, мы поладим, мой сосед по дому.

송나희(Сон На Хи) : 저야말로.

Взаимно.





Фраза недели

저야말로

[Чо-я-мал-ло]

Взаимно





Грамматика

저야말로 состоит из двух частей: местоимения «저» и вспомогательного окончания -야말로. 저 – это так называемое «скромное я», которое используется корейцами по отношению к самому себе при разговоре в официальной обстановке или при обращении к старшим. Далее следует вспомогательное окончание -야말로. Вспомогательное окончание – по-корейски называется 보조사. Это один из видов окончания, которое при соединении к слову добавляет определенное значение. Среди них -야말로присоединяется к словам и усиливает подтверждение, делая акцент на предыдущее слово. С помощью данного окончания предыдущее слово играет роль подлежащего в предложении. В зависимости от контекста -야말로 может переводиться «же», «именно», «тоже» и др.





Внимание

☞ в форме разговорной речи : 나야말로

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 저야말로

☞ 이번에야말로 꼭 성공할 거야 : В этот же раз я обязательно достигну успеха.

☞ 오늘이야말로 신이 주신 선물이다 : Подарок от бога – это, именно, сегодняшний день.



