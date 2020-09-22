Всё по новой (3) 저야말로

Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Ха Гын Чхана
2020-09-22
#Говорим как герои сериалов l 2020-09-20
Диалог недели
윤규진(Юн Гю Чжин)： 계약기간은 이 집이 팔리는 그 순간까지.
Срок действия контракта – до момента, когда продастся дом.
이의 없으시죠, 송나희씨?
Госпожа Сон На Хи, вы согласны с этим?
송나희(Сон На Хи)： 네, 이의 없습니다.
Да, согласна.
윤규진(Юн Гю Чжин)： 그럼. 그러면 앞으로 잘 부탁드립니다. 하우스메이트님.
Хорошо. Надеюсь, мы поладим, мой сосед по дому.
송나희(Сон На Хи) : 저야말로.
Взаимно.
Фраза недели
저야말로
[Чо-я-мал-ло]
Взаимно
Грамматика
저야말로 состоит из двух частей: местоимения «저» и вспомогательного окончания -야말로. 저 – это так называемое «скромное я», которое используется корейцами по отношению к самому себе при разговоре в официальной обстановке или при обращении к старшим. Далее следует вспомогательное окончание -야말로. Вспомогательное окончание – по-корейски называется 보조사. Это один из видов окончания, которое при соединении к слову добавляет определенное значение. Среди них -야말로присоединяется к словам и усиливает подтверждение, делая акцент на предыдущее слово. С помощью данного окончания предыдущее слово играет роль подлежащего в предложении. В зависимости от контекста -야말로 может переводиться «же», «именно», «тоже» и др.
Внимание
☞ в форме разговорной речи : 나야말로
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи : 저야말로
☞ 이번에야말로 꼭 성공할 거야 : В этот же раз я обязательно достигну успеха.
☞ 오늘이야말로 신이 주신 선물이다 : Подарок от бога – это, именно, сегодняшний день.
2020-09-22
2020-09-22 15:16:11
2020-09-22 14:41:49
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