Михаил Муханов из Балашихи, Московской области, часть 2

Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Ха Гын Чхана
2020-09-22
#Вы в эфире l 2020-09-20
9.820. Хороший приём!
Краткое содержание выпуска:
#От радиолюбительства в школе до инженера радиоэлектронной аппаратуры
#Слушаем KBS вместе с супругой
#Играем на гитаре
#Кредо по жизни: Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Приём радио KBS на колебательный контур (вариант магнитной рамочной антенны).
Магнитная (ферритовая) антенна для приёма средних волн.
Наши радиоприёмники. Мелодия-104, Icom IC-R10 и радиостанция Icom IC-E90 (имеет возможность принимать на КВ).
2020-09-22
2020-09-22 15:16:11
2020-09-22 14:41:49
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