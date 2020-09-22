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О нас Go to KBS

Михаил Муханов из Балашихи, Московской области, часть 2

#Вы в эфире l 2020-09-20

Воскресный журнал

9.820. Хороший приём!


Краткое содержание выпуска:

#От радиолюбительства в школе до инженера радиоэлектронной аппаратуры

#Слушаем KBS вместе с супругой

#Играем на гитаре

#Кредо по жизни: Бороться и искать, найти и не сдаваться.


Приём радио KBS на колебательный контур (вариант магнитной рамочной антенны).

ⓒ Михаил Муханов

Магнитная (ферритовая) антенна для приёма средних волн.

ⓒ Михаил Муханов

Наши радиоприёмники. Мелодия-104, Icom IC-R10 и радиостанция Icom IC-E90 (имеет возможность принимать на КВ).

ⓒ Михаил Муханов

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