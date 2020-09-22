Da capo (다시 만난 날들)

Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Ха Гын Чхана
2020-09-22
#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-21
Режиссёр: Сим Чхан Ян
В ролях: Хон И Сак, Чан Ха Ын
Жанр: драма
На экранах: с 24 сентября 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.
Начинающий музыкант, Тхэ Иль столкнувшись с творческим кризисом, принимает решение возвратиться на малую родину. Здесь он встречает старую подругу Чи Вон, с которой в прошлом выступал в музыкальной группе. Благодаря девушке и её ученикам, участникам музыкальной группы Destroyer, Тхэ Иль наконец-таки завершает свою песню.
2020-09-22
2020-09-22 15:16:11
2020-09-22 14:41:49
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