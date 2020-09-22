Da capo (다시 만난 날들)





Режиссёр: Сим Чхан Ян

В ролях: Хон И Сак, Чан Ха Ын

Жанр: драма

На экранах: с 24 сентября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.





Начинающий музыкант, Тхэ Иль столкнувшись с творческим кризисом, принимает решение возвратиться на малую родину. Здесь он встречает старую подругу Чи Вон, с которой в прошлом выступал в музыкальной группе. Благодаря девушке и её ученикам, участникам музыкальной группы Destroyer, Тхэ Иль наконец-таки завершает свою песню.