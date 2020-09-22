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Da capo (다시 만난 날들)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-09-21


Режиссёр: Сим Чхан Ян

В ролях: Хон И Сак, Чан Ха Ын

Жанр: драма

На экранах: с 24 сентября 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.


Начинающий музыкант, Тхэ Иль столкнувшись с творческим кризисом, принимает решение возвратиться на малую родину. Здесь он встречает старую подругу Чи Вон, с которой в прошлом выступал в музыкальной группе. Благодаря девушке и её ученикам, участникам музыкальной группы Destroyer, Тхэ Иль наконец-таки завершает свою песню.

Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
Da capo (다시 만난 날들)
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