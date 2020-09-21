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Им Чхан Чжон завершил работу над новым альбомом

2020-09-21

ⓒ YONHAP News

Певец Им Чхан Чжон (임창정) завершил работу над новым студийным альбомом. По сообщениям продюсерского агентства Yesim Entertainment, выход музыкальной пластинки запланирован на 19 октября. Заглавный трек нового альбома пока не определён. Его выбор состоится с участием поклонников артиста. Срок подачи заявок для участия в мероприятии завершён. Всем желающим необходимо было представить плей-лист из десяти любимых песен. Результаты голосования будут объявлены в пятницу, 25 сентября.

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