Музыкальный фильм Da capo выходит на экраны





Показ фильма режиссёра Сим Чхан Яна (심찬양) Da Capo (다시 만난 날들) состоится в четверг, 24 сентября. Сюжет кинокартины развивается вокруг главного героя по имени Тхэ Иль. Молодой человек обладает большой тягой к музыкальному творчеству. В последнее время он работает над сольным альбомом, но пока безрезультатно. В итоге Тхэ Иль решает ненадолго отвлечься от музыки и отправляется на малую родину. Там он встречает старую подругу Чи Вон, с которой в прошлом выступал в музыкальной группе. Благодаря девушке и её ученикам, участникам музыкальной группы Destroyer, Тхэ Иль набирается сил и вдохновения, чтобы закончить свою песню. В целом сюжет кинокартины не содержит особого послания или конфликта с участием главного героя. Основной акцент был сделан на музыке, являющейся главным фактором, создающим неповторимую атмосферу. В фильме было использовано 18 песен. Все они написаны певцом Хон И Саком (홍이삭), исполнившим роль главного героя Тхэ Иля. Премьера фильма запланирована на 24 сентября. Ранее показ кинокартины состоялся 13 августа, в ходе открытия Международного фестиваля музыкальных фильмов в Чэчхоне-2020 (제천음악영화제).