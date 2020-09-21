Определены победители международной премии Seoul International Drama Awards





15 сентября состоялась церемония награждения международной премии Seoul International Drama Awards. В этому году по причине пандемии COVID-19 мероприятие прошло без участия артистов. Его трансляция осуществлялась по телеканалу MBC. По итогам конкурса, главный приз достался бразильскому сериалу «Сироты земли» (Orphans of a Nation) режиссёров Густаво Фернандез и Андре Камара. Лучшим актёром был признан Валид Зуайтер за роль в сериале «Центральный Багдад», лучшей актрисой – Кон Хё Чжин (공효진) за роль в сериале телеканала KBS «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵). Среди сценаристов был отмечен Им Сан Чхун (임상춘), автор сериала «Когда цветёт камелия». В номинации среди южнокорейских сериалов победу одержал сериал «Когда цветёт камелия». Актёр Кан Ха Ныль (강하늘), исполнивший в нём главную роль, получил награду за лучшую мужскую роль. Актриса Сон Е Чжин (손예진) выиграла награду за лучшую женскую роль в сериале «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착). Среди саундтреков к южнокорейским сериалам была отмечена песня «Словно героиня фильма» (영화 속에 나오는 주인공처럼) в исполнении певицы Punch (펀치).